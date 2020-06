Vénissieux : il tente d’échapper à la police et fonce dans un mur

Ce samedi vers 19h, les policiers repèrent un jeune en moto, en train de faire des roues arrières sur le trottoir.

Originaire de Vénissieux, l’individu, qui a manqué de renverser un piéton et son enfant, roulait sans permis. Un comportement qui a poussé les forces de l’ordre à le poursuivre pour l’arrêter. Il a alors tenté de fuir, mais a terminé sa course contre un mur. Ne présentant pas de blessure, il a été interpellé et son véhicule a été saisi.

Placé en garde à vue, l’homme de 24 ans n’a pas reconnu avoir réalisé des figures avec sa moto. Il est présenté au parquet ce lundi.