Vénissieux : un garçon de 14 ans porté disparu

La police nationale du Rhône lance un nouvel appel à témoins. Un adolescent de 14 ans a disparu depuis dimanche 7 août à 17h30, à Vénissieux.

Le jeune garçon, prénommé Ryad, est susceptible d’avoir rejoint son père en Espagne, selon la police nationale sur Twitter. Selon son portrait, il a des cheveux noirs et courts, frisés avec des mèches blondes ; et porte un t-shirt et short rose.

Si vous avez des informations, contactez les enquêteurs au 04.72.90.82.45.