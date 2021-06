Vénissieux : un homme abattu dans le quartier des Minguettes

L’information a été confirmée par les autorités. Un homme a été tué à Vénissieux jeudi soir. Aux alentours de 23h15 dans le quartier des Minguettes, une fusillade a éclaté avenue de la Division-Leclerc. Âgé de 33 ans, l’individu aurait été mortellement blessé par une arme à feu. Arrivés sur les lieux, les pompiers et le SAMU ont pratiqué un massage cardiaque, n’ayant pas permis de ranimer la victime.



Les circonstances de cette affaire n’ont pas encore été déterminées. Le parquet de Lyon a indiqué qu’une enquête pour “homicide en bande organisée et association de malfaiteurs en bande organisée en vue de commettre un crime” a été ouverte et confiée à la police judiciaire.