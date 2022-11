Le prix des TCL devrait augmenter l’année prochaine.



Le vote devrait avoir lieu en décembre. On ne connaît pas encore le montant de ces augmentation.



Toutefois, selon BFM Lyon, les tarifs solidaires et les tarifs jeunes ne sont pas concernés. Le président de la Métropole et du SYTRAL indique que “Sur les transports en commun, nous n’avons toujours pas de soutien du gouvernement, ni de baisse de TVA sur les transports publics”