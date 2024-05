Villeurbanne : un fusil à pompe retrouvé près d’un lieu de fusillade

Alors que ce mercredi en fin de journée, un homme s'était fait tiré dessus à bout portant à Villeurbanne, et qu'il est toujours entre la vie et la mort après avoir perdu sa jambe, un fusil à pompe aurait été retrouvé à proximité du lieu de la fusillade selon les informations de nos confrères du Progrès. Une vidéo d'une violence certaine avait été publiée sur les réseaux sociaux où l'on voyait l'homme se faire tirer dessus. Il est dans le coma depuis le 8 mai et le suspect est toujours recherché par les forces de l'ordre.