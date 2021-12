Appel à témoins : Baptiste Dupont, 21 ans, a disparu dans la nuit de samedi à dimanche à Cluny

Un appel à témoins a été lancé ce dimanche soir par la gendarmerie après la disparition de Baptiste Dupont, jeune homme âgé de 21 ans qui n’a plus donné de nouvelles de lui depuis de samedi à dimanche, aux alentours de 2h30.

« Le 4 décembre 2021, Baptiste Dupont, originaire de Paray-le-Monial quitte Charolles dans l’après-midi avec un ami pour se rendre à une soirée à Cluny où il rejoint d’autres connaissances étudiants à l’ENSAM (l’école nationale supérieure des Arts et Métiers, NDLR). Il passe avec eux une partie de la soirée avant de disparaître sans raison apparente. Il a été vu pour la dernière fois vers 2h30 au sein de l’ENSAM, et n’a plus donné de nouvelles depuis. Son véhicule stationné dans le centre de la ville n’a pas quitté son emplacement », indiquent les forces de l’ordre.

« Toute personne susceptible d’apporter un témoignage et/ou des éléments, même pouvant paraître les plus anodins, mais peut-être de nature à permettre de reconstituer l’emploi du temps du jeune homme dans la journée de dimanche 5 décembre, ou qui aurait remarqué la présence de l’intéressé au cours de la nuit dernière ou de la journée sur la commune ou dans les environs, est priée de contacter la gendarmerie de Cluny au 03 85 59 06 32. »