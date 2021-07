LOU – Yann Roubert : “le plus bel effectif que l’on ait jamais eu”

C’est l’heure de la rentrée au LOU. Mardi dernier, joueurs et staff se sont retrouvés pour préparer la nouvelle saison. Après ce premier entraînement, le président Yann Roubert et le manager Pierre Mignoni se sont présentés à la presse. De nombreux points ont été évoqués avec eux dont les objectifs de la saison, le recrutement ou encore la nouvelle pelouse du Matmut Stadium de Gerland.

“Beaucoup d’énergie, de plaisir et d’appétit“, déclare Pierre Mignoni. Tels sont les qualificatifs utilisés par le manager pour décrire l’état d’esprit de son groupe. Celui-ci a repris le chemin de l’entraînement pas tout à fait au complet puisque 7 joueurs font partie de la dernière liste de Fabien Galthié, dans le cadre de la tournée d’été en Australie : Demba Bamba (pilier), Kilian Géraci, Romain Taoefifenua (2e ligne), Dylan Cretin, Patrick Sobela (3e ligne), Baptiste Couilloud (demi de mêlée) et Pierre-Louis Barassi (centre). Le LOU est d’ailleurs le club le plus représenté sur ce rassemblement international, une véritable fierté pour le président Roubert. Pour cette nouvelle saison, le club a procédé à des remaniements, certains voulus, d’autres malheureusement subis. En effet, les deux dirigeants ont rendu hommage à Raphaël Chaume et Etienne Oosthuizen. Ils quittent le club et se dirigent tous les deux vers une fin de carrière pour des raisons de santé.

Du côté des arrivées, le LOU a recruté à de nombreux postes, incompris dans le staff, pour remplir ses objectifs. Le club accueille donc 9 joueurs : Guillaume Marchand (talonneur), Jérôme Rey (pilier), Sébastien Taofifenua (pilier), Romain Taofifenua (2e ligne), Beka Saghinadze (3e ligne), Lima Sopoaga (demi d’ouverture), et Tavite Veredamu (ailier). Marvin Okuya (3e ligne) et Davit Niniashvili (arrière) sont, eux, issus du centre de formation. Le staff, lui, voit l’arrivée du préparateur physique Sébastien Bourdin, ainsi que des kinés Laurent Hubert et Sébastien Pinon. Pierre Mignoni explique ces choix pour son effectif.

Une nouvelle pelouse pour cette nouvelle saison

Avec cette équipe, le club veut retrouver le top 6 cette saison, mais sans occulter la Challenge Cup (la petite coupe d’Europe) : “Cette saison, nous avons le plus bel effectif que nous ayons pu avoir au club. Nous espérons donc jouer les premiers rôles aussi bien en championnat qu’en Europe même si ce n’est pas la Champion’s Cup”, affirme le président Yann Roubert. Un autre changement majeur : la pelouse. La saison débutera sur un tout nouveau synthétique. Un projet qui est pensé depuis plusieurs années. Les lyonnais ont néanmoins pu dire au revoir à l’ancienne pelouse. Du 12 juin au 9 juillet, des évènements ont été organisés afin de leur permettre de la fouler une dernière fois, avec la possibilité de ramener un petit bout de pelouse chez soi. Du côté des joueurs, aucune crainte à avoir pour eux puisqu’ils y ont été préparés. Le manager du LOU explique la nécessité de cette surface dans le rugby actuel.

Le LOU rentrera dans le vif du sujet le 4 septembre, dans un derby face à Clermont. Une première journée de championnat qui marquera aussi (normalement) le retour du public. Avant cela, l’équipe sera notamment en stage et enchaînera les matchs de préparation. Voici le programme :

Du 2 au 6 août : Stage au Chambon-sur-Lignon.

14 août : étape 1 de l’In Extenso Super Sevens.

20 août : match de préparation – RCT/LOU au Stade Félix Mayol.

21 août : étape 2 de l’In Extenso Super Sevens.

27 août : match de préparation – ASM/LOU à Issoire dans le cadre du Challenge Auvergne.

28 août : étape 3 de l’In Extenso Super Sevens

Rendez-vous donc le 4 septembre, à Gerland, pour le coup d’envoi de cette saison 2021/2022 de Top 14.