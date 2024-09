Ce mardi, deux groupes de supporters de l’AS Saint-Etienne, les Magic Fans et les Green Angels, ont été reçu au centre d’entraînement de L’Etrat pour des échanges qui se sont révélés être "constructifs" selon le Progrès, avec le staff, les dirigeants et les joueurs. Les Verts rejoueront ce dimanche à Nantes et devront réagir après la claque 8-0 reçue par Nice vendredi dernier.