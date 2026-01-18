play_arrow

Webradios

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

L’Olympique Lyonnais poursuit sa série de victoires et s’installe à la 4e place de Ligue 1. Ce dimanche soir, en clôture de la 18e journée, les Lyonnais ont dominé Brest (2-1) au Groupama Stadium, au terme d’un match globalement maîtrisé malgré une fin de rencontre plus tendue.

La rencontre a basculé très tôt. Rapidement réduits à dix après l’expulsion de Romain Del Castillo dès la 19e minute, suite à une intervention du VAR pour une semelle involontaire sur le mollet de Nicolas Tagliafico, les Brestois ont subi pendant plus d’une heure. Un scénario inverse de celui du match aller (0-0), où l’OL avait été pénalisé par un carton rouge précoce.

En supériorité numérique, les hommes de Paulo Fonseca ont logiquement pris le contrôle. La domination lyonnaise s’est concrétisée avant la pause. Sulc a ouvert le score à la 41e minute, avant qu’Abner ne double la mise dans le temps additionnel de la première période (45e+1), sur une action initiée par Endrick, passeur décisif pour sa première titularisation à domicile.

Avec deux buts d’avance, l’OL semblait avoir fait le plus dur. Brest a pourtant tenté de se rebeller en fin de match et a réduit l’écart par Dina Ebimbe à la 87e minute, relançant brièvement le suspense. Suffisant pour rappeler aux Lyonnais qu’ils devront encore gagner en maîtrise, mais sans remettre en cause un succès mérité.

Ce résultat permet à l’Olympique Lyonnais de fêter idéalement les dix ans du Groupama Stadium et de confirmer un début d’année 2026 très solide. Après les victoires à Monaco en championnat (3-1) et à Lille en Coupe de France (2-1), l’OL enchaîne une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues et dépasse Lille au classement.

