OL-Lens : le retour de Pierre Sage, l’entraîneur qui a marqué Lyon

Il y a des retours qui comptent plus que d’autres. Celui de Pierre Sage à Décines en fait clairement partie.

Jeudi soir, pour le quart de finale de Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens, l’ancien entraîneur lyonnais sera de retour au Groupama Stadium. Et pour beaucoup - joueurs, staff, personnel du club, supporters, journalistes -, ce moment aura forcément une saveur particulière.

Car Pierre Sage n’est pas un entraîneur comme les autres dans l’histoire récente de l’OL. Arrivé dans un contexte extrêmement compliqué à l’hiver 2023, il avait réussi ce que peu de monde pensait possible : remettre l’équipe sur les rails et orchestrer une remontée spectaculaire en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024. Lyon était alors passé du chaos à l’espoir : dernier de Ligue 1 à son arrivée, le club avait réussi une remontée spectaculaire jusqu’à une qualification pour la Ligue Europa à la dernière seconde de la dernière journée.

Mais Pierre Sage avait aussi marqué par autre chose : sa personnalité. Un entraîneur accessible, simple, posé, capable d’expliquer le football avec pédagogie et intelligence. Ses conférences de presse étaient devenues un rendez-vous apprécié, où l’on parlait de jeu, de management, avec un ton partageur, convivial, presque complice. Une parenthèse rare dans un football souvent verrouillé.

Au point qu’un jour, Pierre Sage avait même promis aux journalistes un dîner tous ensemble au restaurant pour prolonger ces échanges hors micro. Une idée simple… mais finalement interdite par une ancienne autorité supérieure du club. Une petite histoire restée dans les mémoires, parce que ce moment aurait sans doute ressemblé à ce football d’avant, quand les journalistes n’étaient pas perçus par certains comme des ennemis, mais simplement comme des interlocuteurs et des amoureux du football, eux aussi.

Début 2025, John Textor avait choisi de tourner la page en nommant Paulo Fonseca. Un choix assumé, et dont les résultats sportifs actuels montrent qu’il n’était pas forcément incohérent. Mais cela n’a jamais effacé l’empreinte laissée par Pierre Sage à Lyon. Sa réussite actuelle à Lens est d’ailleurs suivie avec une certaine sympathie par de nombreux Lyonnais. Comme si une partie du public continuait de lui souhaiter de réussir… ailleurs (tant que ce n'est pas à Saint-Etienne).

Jeudi pourtant, les sentiments devront rester à l’entrée du stade. Parce que l’enjeu est énorme. L’OL n’a plus remporté de trophée depuis 2012 et la Coupe de France représente cette saison un objectif accessible, surtout depuis l'élimination du PSG. Pierre Sage est apprécié à Lyon. Mais jeudi soir, les Lyonnais espèrent surtout une chose : que son retour se termine… par une qualification de l’OL.

Julien Huët

Olympique Lyonnais - Racing Club de Lens, jeudi 21h10. En intégralité sur Tonic Radio.