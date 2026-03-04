OL-Lens : un choc et des retrouvailles

Olympique Lyonnais - Racing Club de Lens, jeudi 21h10. En intégralité sur Tonic Radio.

Place au dernier quart de finale de la Coupe de France ce jeudi soir à Décines. L’Olympique Lyonnais reçoit le RC Lens pour un choc très attendu entre deux des équipes les plus solides du championnat. Troisième de Ligue 1, l’OL affronte un dauphin lensois ambitieux avec, à la clé, une place dans le dernier carré et l’espoir de se rapprocher du Stade de France.

Après la déception de l’Olympico dimanche à Marseille, les Lyonnais veulent rapidement repartir de l’avant. Battus à Strasbourg puis au Vélodrome, les joueurs de Paulo Fonseca comptent profiter du changement de compétition pour retrouver la victoire. D’autant que la Coupe de France représente une vraie opportunité : l’OL court toujours après un premier trophée depuis 2012.

La soirée sera également marquée par le retour de Pierre Sage au Groupama Stadium. L’ancien entraîneur lyonnais, aujourd’hui à la tête de Lens, avait largement contribué au spectaculaire redressement de l’OL lors de la saison 2023-2024. Des retrouvailles forcément particulières, même si l’enjeu sportif prendra vite le dessus.

Toujours privé de plusieurs éléments offensifs (Sulc, Moreira, Fofana et Nuamah), Paulo Fonseca devra composer avec les forces disponibles pour tenter d’emmener l’OL en demi-finale.