OL-PFC (1-1) : l’OL arrache le nul mais chute du podium

Olympique Lyonnais - Paris FC, 25e journée de Ligue 1 : 0-0 (1-1). Buts : Munetsi (62e) pour le PFC. Tolisso (90e+6 s.p.) pour l'OL.

L’Olympique lyonnais a évité de justesse une troisième défaite consécutive en championnat. Menés une grande partie de la seconde période par le Paris FC, les Lyonnais ont finalement arraché un point dans le temps additionnel grâce à un penalty transformé par Corentin Tolisso (1-1), dimanche soir au Groupama Stadium lors de la 25e journée de Ligue 1.

Après deux revers en championnat à Strasbourg et à Marseille, ainsi qu’une élimination en Coupe de France face à Lens, l’OL avait besoin de réagir. Mais avec un onze remanié, Paulo Fonseca ayant choisi de ménager plusieurs cadres (Tolisso, Endrick, Nartey), les Lyonnais ont longtemps peiné face à un adversaire bien organisé.

Malgré une nette possession de balle, les occasions franches ont été rares en première période. Le jeune Rémi Himbert a tenté d’apporter de l’énergie offensivement, mais sans parvenir à inquiéter réellement Kevin Trapp.

Au retour des vestiaires, la rencontre s’est emballée et c’est finalement le Paris FC qui a ouvert le score par Marshall Munetsi à l’heure de jeu, profitant d’un ballon repoussé par Dominik Greif (62e).

L’OL a alors poussé pour revenir, sans réussite jusqu’au temps additionnel. Une main dans la surface parisienne a offert généreusement un penalty aux Lyonnais, que Corentin Tolisso a transformé en force (90e+6).

Un point qui évite le pire pour Lyon, mais qui confirme un net coup de frein après la série de treize victoires consécutives. L'OL est désormais quatrième de L1, devancé à la différence de buts par le troisième, l'Olympique de Marseille.

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

