OL – Celta de Vigo : cap sur les quarts de finale de la Ligue Europa

Olympique Lyonnais - Celta de Vigo, 1/8e de finale retour de la Ligue Europa. Jeudi 18h45. En intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et Max Maurice.

Ce jeudi soir (18h45), face au Celta de Vigo en huitième de finale retour de Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca jouent déjà une partie importante de leur saison. Accrochés à l’aller en Espagne (1-1), les Lyonnais devront s’imposer pour poursuivre leur aventure européenne… et éviter une nouvelle désillusion, quinze jours après leur élimination en Coupe de France face à Lens.

Une dynamique fragile, mais un contexte favorable

Sur le plan des résultats, l’OL traverse une période délicate. Restant sur une série de six matchs sans victoire, les Lyonnais avancent avec moins de certitudes qu’il y a encore un mois, lorsque tout semblait leur sourire. Mais un élément pourrait faire basculer la rencontre : le Groupama Stadium. Lyon n’a perdu aucun de ses 8 derniers matchs à domicile en coupe d’Europe (6 victoires, 2 nuls). Une solidité précieuse au moment d’aborder un rendez-vous aussi important.

Des retours offensifs attendus

Bonne nouvelle pour Paulo Fonseca : l’OL récupère des solutions offensives. Malick Fofana, absent depuis fin octobre, fait enfin son retour dans le groupe. Pavel Sulc, meilleur buteur du club cette saison (13 buts toutes compétitions confondues), est également de retour, tout comme Afonso Moreira. Trois renforts importants dans un secteur offensif affaibli depuis plusieurs semaines, même si aucun ne devrait débuter la rencontre faute de rythme.

Le Celta, un adversaire redoutable à l’extérieur

Attention toutefois : le Celta Vigo réalise une saison solide loin de ses bases. Il est actuellement la 3e meilleure équipe de Liga à l’extérieur, avec seulement 2 défaites en 14 déplacements. Toutes compétitions confondues, le Celta n’a perdu que 4 de ses 21 matchs à l’extérieur cette saison (8 victoires, 9 nuls).

L’OL à domicile sous Paulo Fonseca :



-29 matchs TCC

-22 victoires (76%)

-3 nuls (10%)

-4 défaites (14%)#OLCelta pic.twitter.com/mpXNLAHaeM — Data OL (@OL_Data) March 17, 2026

Un match charnière

Entre une dynamique récente inquiétante et l’enjeu d’un quart de finale européen, l’OL se présente à un tournant. Une qualification permettrait de relancer la machine et de garder un objectif fort en cette fin de saison. Une élimination, en revanche, laisserait des traces.