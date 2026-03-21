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OL – Monaco : un tournant avant la dernière ligne droite

Olympique Lyonnais - AS Monaco, 27e journée de Ligue 1, dimanche 15 heures. En intégralité sur Tonic Radio.

C’est un match qui compte double. Ce dimanche à 15h, l’Olympique Lyonnais reçoit Monaco pour la 27e journée de Ligue 1, avec en toile de fond une lutte de plus en plus intense pour le top 4. À huit journées de la fin, l’OL est 4e avec 47 points et est quasi assuré de conserver cette place au coup d’envoi, mais la pression est réelle. Monaco, 6e avec 43 points, peut revenir à une seule longueur en cas de victoire à Décines. Intercalé avec 45 points, Lille peut également revenir à hauteur de Lyon s’il s’impose à Marseille dimanche soir.

Aussi une opportunité à saisir

Dans ce contexte très serré, l’OL a aussi une opportunité à saisir. Une victoire, combinée à une défaite de Marseille, permettrait aux Lyonnais de grimper à la 3e place. Autre scénario favorable : un succès lyonnais associé à un match nul entre Marseille et Lille replacerait l’OL à égalité avec l’OM. À l’inverse, un faux pas relancerait totalement la concurrence derrière.

Attention toutefois à Monaco, l’équipe la plus en forme du moment. Les Monégasques restent sur cinq victoires consécutives, six succès et un nul sur leurs sept dernières sorties, et sont invaincus depuis la mi-janvier. Ils ont récemment marqué les esprits en s’imposant à Paris (1-3) et à Lens (2-3), preuve de leur solidité à l’extérieur et de leur confiance actuelle.

Ce match ressemble à un véritable tournant, comme le dernier virage d’un 400 mètres avant la ligne droite finale. Après cette rencontre, place à une trêve internationale de deux semaines, puis aux sept dernières journées, avec un rythme d’un match par semaine jusqu’au 16 mai. Pour Lyon, l’enjeu est clair : reprendre de l’élan au meilleur moment ou voir ses concurrents revenir dangereusement.

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