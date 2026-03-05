Coupe de France : l’OL éliminé aux tirs au but par Lens malgré un incroyable retour

Olympique Lyonnais - Racing Club de Lens, quart de finale de coupe de France : 2-2 (0-2), 4 t.a.b à 5. Buts : Thauvin (23e) et Sima (45e+1) pour Lens. Yaremchuk (68e) et Himbert (90e+4) pour Lyon.

L’Olympique lyonnais est passé tout près d’un incroyable renversement de situation mais quitte finalement la Coupe de France en quart de finale. Battu aux tirs au but par le RC Lens (2-2, 4-5 t.a.b.), l’OL a payé son entame de match ratée malgré une fin de rencontre héroïque au Groupama Stadium.

Les Lyonnais avaient pourtant très mal débuté la soirée. Largement dominés en première période, ils ont concédé deux buts par Florian Thauvin puis Abdallah Sima juste avant la pause. Mené 0-2, l’OL semblait alors loin du compte face à une équipe lensoise impressionnnate.

Mais le match a basculé après l’heure de jeu avec l’entrée du jeune Rémi Himbert. À seulement 18 ans, l’attaquant lyonnais a redonné de l’élan à son équipe. D’abord avec un centre parfait pour Roman Iaremtchouk, auteur de la réduction du score de la tête (67e), puis en égalisant lui-même dans le temps additionnel après une sortie manquée du gardien lensois (90e+4) et un service astucieux de la tête de Corentin Tolisso.

Porté par le Groupama Stadium, l’OL a arraché la séance de tirs au but. Mais Moussa Niakhaté a été le seul joueur à manquer sa tentative, stoppée par Robin Risser, offrant la qualification aux hommes de Pierre Sage.

Troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues pour l’OL, qui voit la Coupe de France s’échapper une nouvelle fois.