play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Podcasts
Kids Tonic live

Coupe de France : l’OL éliminé aux tirs au but par Lens malgré un incroyable retour

Olympique Lyonnais - Racing Club de Lens, quart de finale de coupe de France : 2-2 (0-2), 4 t.a.b à 5. Buts : Thauvin (23e) et Sima (45e+1) pour Lens. Yaremchuk (68e) et Himbert (90e+4) pour Lyon.

L’Olympique lyonnais est passé tout près d’un incroyable renversement de situation mais quitte finalement la Coupe de France en quart de finale. Battu aux tirs au but par le RC Lens (2-2, 4-5 t.a.b.), l’OL a payé son entame de match ratée malgré une fin de rencontre héroïque au Groupama Stadium.

Les Lyonnais avaient pourtant très mal débuté la soirée. Largement dominés en première période, ils ont concédé deux buts par Florian Thauvin puis Abdallah Sima juste avant la pause. Mené 0-2, l’OL semblait alors loin du compte face à une équipe lensoise impressionnnate.

Mais le match a basculé après l’heure de jeu avec l’entrée du jeune Rémi Himbert. À seulement 18 ans, l’attaquant lyonnais a redonné de l’élan à son équipe. D’abord avec un centre parfait pour Roman Iaremtchouk, auteur de la réduction du score de la tête (67e), puis en égalisant lui-même dans le temps additionnel après une sortie manquée du gardien lensois (90e+4) et un service astucieux de la tête de Corentin Tolisso.

Porté par le Groupama Stadium, l’OL a arraché la séance de tirs au but. Mais Moussa Niakhaté a été le seul joueur à manquer sa tentative, stoppée par Robin Risser, offrant la qualification aux hommes de Pierre Sage.

Troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues pour l’OL, qui voit la Coupe de France s’échapper une nouvelle fois.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

OL-Lens : un choc et des retrouvailles

LIRE PLUS

OL-Lens : le retour de Pierre Sage, l’entraîneur qui a marqué Lyon

LIRE PLUS

OM-OL : le millimètre qui interroge

LIRE PLUS

OM-OL (3-2) : Lyon battu au Vélodrome, la course au podium relancée

LIRE PLUS

Ligue Europa : ce sera le Celta Vigo en 1/8e pour l’OL

LIRE PLUS

Lidl a ouvert son magasin XXL dans l’ancien garage Citroën

LIRE PLUS

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

Alpes Isère Tour 2026 : le tracé de la 35e édition dévoilé le 17 avril

LIRE PLUS

Gergy : une opération de ramassage des déchets organisée samedi sur les bords de Saône

LIRE PLUS

Le Mâconnais Antoine Garcia brille avec sa « tartifondue » dans TopChef

LIRE PLUS

Les Restos du Cœur du Chalonnais visent 15 tonnes de dons ce week-end

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube
Fermer la recherche
Rechercher un article
Rechercher un podcast