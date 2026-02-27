Ligue Europa : ce sera le Celta Vigo en 1/8e pour l’OL

Le tirage au sort effectué ce vendredi a rendu son verdict : l'OL affrontera le Celta Vigo en 1/8e de finale de la Ligue Europa. Sixième du championnat espagnol, le Celta avait notamment gagné en décembre 2-0 sur la pelouse du Real Madrid.

L’OL jouera le Celta Vigo en 1/8e de finale de la Ligue Europa. Matchs les 12 et 19 mars avec retour à Décines. En quart de finale, en cas de qualification, l’OL jouerait Genk ou Fribourg en 1/4 puis possiblement le Bétis Séville ou Braga en demi — Tonic Radio (@tonic_radio) February 27, 2026