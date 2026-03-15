Le Havre-OL (0-0) : Mauvaise opération pour l’OL qui laisse filer l’OM

Le Havre - Olympique Lyonnais, 26e journée de Ligue 1 : 0-0.

L’Olympique lyonnais n’a pas réussi à se relancer au Havre. Opposés au HAC ce dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca ont dû se contenter d’un match nul sans but (0-0), malgré une supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure.

Entre les deux manches de leur huitième de finale de Ligue Europa face au Celta Vigo, les Lyonnais disputaient leur cinquième match en quinze jours. Un rythme intense qui semble peser sur un effectif déjà diminué par de nombreuses blessures.

L’OL a pourtant eu quelques occasions, notamment par Endrick, mais pas assez pour arracher la décision. *Le tournant du match aurait pu intervenir à la 56e minute avec l’expulsion de Stephan Zagadou pour une faute sur Endrick. Mais malgré cette supériorité numérique, les Lyonnais n’ont jamais trouvé la faille.

Le Havre, dangereux à plusieurs reprises, aurait même pu créer la surprise, touchant notamment le poteau à deux reprises en seconde période.

Ce premier match sans but pour l’OL en 2026 confirme le coup de frein lyonnais. Avec ce nouveau nul, les Gones enchaînent un quatrième match sans victoire en Ligue 1 et voient Marseille prendre un peu d’avance dans la course au podium.