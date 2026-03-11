Celta Vigo – OL : Lyon veut relancer la machine en Ligue Europa

Celta Vigo - Olympique Lyonnais, 1/8e de finale aller de Ligue Europa, jeudi 21 heures. En intégralité sur Tonic Radio.

Après une période plus compliquée, l’Olympique lyonnais retrouve l’Europe ce jeudi soir avec un déplacement sur la pelouse du Celta Vigo en huitième de finale aller de la Ligue Europa.

Les Lyonnais abordent ce rendez-vous avec l’envie de relancer une dynamique mise à mal ces dernières semaines. Après leur série impressionnante de treize victoires consécutives toutes compétitions confondues, les joueurs de Paulo Fonseca restent sur quatre matchs sans succès, dont deux défaites en Ligue 1 et une élimination en Coupe de France face à Lens.

Premier de la phase de ligue de la compétition, l’OL s’avance néanmoins avec un statut solide dans cette double confrontation. Mais le Celta Vigo n’est pas un adversaire à prendre à la légère. Le club espagnol, seizième de la phase de ligue, a su élever son niveau pour atteindre ces huitièmes de finale. Les Galiciens ont notamment éliminé le PAOK Salonique lors des barrages en s’imposant 2-1 en Grèce puis 1-0 à domicile.

En Liga, le Celta réalise également une saison solide. Actuellement sixième du championnat espagnol, l’équipe reste sur un très bon début d’année malgré une défaite vendredi face au Real Madrid en fin de match (1-2).

Le collectif galicien s’appuie sur une forte identité avec une majorité de joueurs espagnols. En attaque, l’inusable Iago Aspas, 38 ans, reste l’une des figures du club, aux côtés de Borja Iglesias, buteur expérimenté, et de plusieurs jeunes talents comme Miguel Romane ou Yoël Lago.

Dans un contexte physique exigeant, l’OL espère profiter de l’Europe pour retrouver confiance et relancer sa fin de saison.

Le groupe de l'OL : Aucun retour