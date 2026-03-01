play_arrow

OM-OL (3-2) : Lyon battu au Vélodrome, la course au podium relancée

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais, 24e journée de Ligue 1 : 3-2 (0-1). Buts : Paixao (52e), Aubameyang (81e et 90e+1) pour l'OM. Tolisso (3e) et Himbert (76e) pour l'OL.

L’Olympique lyonnais repart frustré du Vélodrome. Battu 3-2 par Marseille, l’OL a pourtant mené à deux reprises dans cet Olympico renversant, avant de céder dans les dernières minutes.

Les Lyonnais avaient parfaitement lancé leur soirée avec un but précoce de Corentin Tolisso, bien servi par Endrick après un pressing efficace. Dominik Greif a ensuite maintenu l’avantage en s’interposant à deux reprises devant Greenwood, permettant à l’OL de rentrer aux vestiaires devant. Au retour des vestiaires, Tolisso a cru s'offrir un doublé...refusé pour un hors-jeu microscopique... Et Marseille a égalisé dans la foulée par Paixao.

Rémi Himbert a redonné l’avantage aux siens après une transition rapide menée par Endrick. Mais Lyon a manqué de maîtrise pour gérer son avance. L’entrée d’Igor Paixão a changé la physionomie du match côté marseillais et Pierre-Emerick Aubameyang a fini par faire la différence, inscrivant un doublé dont le but décisif dans le temps additionnel.

Deuxième défaite consécutive en Ligue 1 pour les hommes de Paulo Fonseca, qui voient l’OM revenir à deux points au classement. L’OL reste troisième, mais la course au podium est totalement relancée.

