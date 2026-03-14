Le Havre – OL : Lyon veut rester au contact du podium malgré une cascade d’absences

Le Havre - Olympique Lyonnais, 26e journée de Ligue 1, dimanche 17h15. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique lyonnais se déplace ce dimanche au Havre (17h15) pour la 26e journée de Ligue 1 avec une pression supplémentaire. Marseille ayant battu Auxerre vendredi soir (1-0), l’OL doit s’imposer en Normandie pour rester au contact de l’OM dans la course au podium. Le club phocéen a actuellement trois longueurs d'avance sur l'OL. Quatrième, Lyon surveillera aussi dimanche soir le choc dans le rétroviseur entre Rennes (4e à 3 points de Lyon) et Lille (5e à 5 points de Lyon).

Mais le déplacement s’annonce loin d’être simple. Le Havre, quatorzième avec 26 points, n’est pas encore totalement à l’abri dans la lutte pour le maintien. Avant le début de cette journée, les Normands possèdaient sept points d’avance sur la zone rouge et chercheront encore à sécuriser leur saison.

Même si les Havrais restent sur trois défaites consécutives – à Nantes (2-0), face au PSG (1-0) puis à Brest (2-0) – ils restent une équipe difficile à manœuvrer, surtout à domicile. En février, ils avaient notamment battu Strasbourg et Toulouse, et tenu Monaco en échec un peu plus tôt dans la saison. À l’aller, en décembre, l’OL s’était imposé de justesse (1-0) grâce à un but opportuniste de Pavel Sulc.

Avant la rencontre, l’entraîneur havrais Didier Digard s’est montré particulièrement élogieux envers les Lyonnais. Il a salué « une saison fabuleuse » de l’OL, capable selon lui d’être performant sur tous les tableaux, et n’a pas hésité à qualifier Paulo Fonseca de « meilleur coach du championnat ».

Les Lyonnais devront néanmoins composer avec plusieurs absences importantes. Clinton Mata est suspendu, tandis que Rémi Himbert, touché à la cheville jeudi à Vigo, sera absent entre six et huit semaines. Pavel Sulc reste indisponible, tout comme plusieurs joueurs en phase de reprise (Fofana, Moreira), alors que Kluivert, Maitland-Niles et Nuamah n'ont pas encore repris l'entraînement collectif..

Dans ce contexte, l’OL devra faire preuve de sérieux pour éviter le piège havrais et rester dans la course au podium. En conférence de presse, Paulo Fonseca a d'ores et déjà annoncé les titularisations de Hateboer comme latéral droit et Mangala au milieu de terrain.