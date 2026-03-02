OM-OL : le millimètre qui interroge

Il y a des défaites qui laissent un goût amer. Celle de l’OL au Vélodrome en fait partie. Oui, Lyon a manqué d’efficacité. Oui, les hommes de Paulo Fonseca ont encore montré des fragilités défensives. Oui, mener deux fois à Marseille et repartir avec zéro point pose forcément question. Mais réduire ce match à cela serait incomplet.

Le tournant est évident : le but refusé à Corentin Tolisso pour un hors-jeu de quelques millimètres. On entend déjà l’argument : le hors-jeu est binaire. Il y a hors-jeu ou il n’y a pas hors-jeu. Mais le football n’est pas qu’un empilement de pixels et de lignes tracées à la règle numérique. Il est aussi une question d’esprit.

Tolisso est aligné avec le dernier défenseur marseillais et ne tire aucun avantage manifeste. La différence se joue sur la pointe d’un genou. Pendant des années, on a martelé qu’il fallait privilégier l’attaque. Que le doute devait bénéficier au jeu. Aujourd’hui, on découpe l’action au millimètre près, sans se demander si cela respecte encore la logique sportive. À 2-0 au Vélodrome, le match n'était évidemment plus le même...

Et comme si cela ne suffisait pas, le troisième but marseillais intervient après une phase qui interroge encore plus. Une faute marseillaise évidente non sanctionnée au départ de l’action, qui laisse là aussi un sentiment d’injustice côté lyonnais.

Attention : l’OL ne peut pas se réfugier derrière l’arbitrage. Marseille a su réagir, Lyon n’a pas su verrouiller. Les Gones ont aussi leur part de responsabilité. Mais nier que certaines décisions ont pesé serait malhonnête.

Ce lundi, la frustration est donc double. Sportive et arbitrale. La question dépasse même ce match : jusqu’où veut-on aller dans l’hyper-précision technologique ? Le football doit-il se juger à la loupe ou dans l'esprit du jeu ?

