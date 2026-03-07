OL-PFC : l’OL doit se relancer

Olympique Lyonnais - Paris FC, 25e journée de Ligue 1. Dimanche 20h45. En intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique lyonnais retrouve la Ligue 1 ce week-end avec la réception du Paris FC au Groupama Stadium. Troisièmes du championnat avant le match de Marseille à Toulouse ce samedi soir, les joueurs de Paulo Fonseca ont l’occasion de repartir de l’avant après une dizaine compliquée.

L’OL reste en effet sur deux défaites consécutives en championnat, à Strasbourg (3-1) puis à Marseille (3-2), auxquelles s’est ajoutée l’élimination en quart de finale de Coupe de France face à Lens, jeudi soir, aux tirs au but (2-2, 4-5 t.a.b.). Autant dire que les Lyonnais auront à cœur de relancer la dynamique devant leur public.

Malgré cette série négative, la position de l’OL reste solide au classement. Les Gones occupent toujours la troisième place et veulent consolider leur position dans la course au podium, objectif majeur de cette fin de saison.

En face, le Paris FC arrive avec d’autres ambitions. Quatorzièmes avec une avance confortable de neuf points sur le premier relégable (avant cette 25e journée), Nantes, les joueurs d’Antoine Kombouaré peuvent aborder ce déplacement sans pression excessive. Un résultat positif à Décines leur permettrait même de s’éloigner encore un peu plus de la zone rouge et d’aborder la fin de saison avec davantage de sérénité.

Pour Lyon, l’enjeu est clair : tourner la page d’une semaine frustrante et retrouver le chemin de la victoire. L'OL sera malheureusement encore handicapé par une longue liste d'absents (Nuamah, Sulc, Afonso Moreira, Fofana et Kluivert), ce qui pose de plus en plus de problèmes, notamment sur le plan offensif où Endrick traverse une passe difficile et où Yaramenchuk n'est pas prêt à enchaîner les titularisations. L'éclosion du jeune Himbert offre heureusement une option à Fonseca, qui devrait pour la première fois l'aligner dans le onze de départ en Ligue 1.

🦁 Notre groupe convoqué pour la réception du Paris FC, ce dimanche à 20h45 👊🔴🔵#OLPFC pic.twitter.com/k4v2lk0cfH — Olympique Lyonnais (@OL) March 7, 2026