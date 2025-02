Entre 2019 et 2023, le nombre d'offres d'emploi cadre pour des métiers verts a augmenté de 71 % en Auvergne-Rhône-Alpes. La région se classe deuxième en France pour la publication de ces offres, principalement dans l'analyse et la gestion des risques environnementaux et la filière énergie. En cinq ans, les entreprises privées locales ont investi 8 milliards d'euros dans le développement durable, générant plus de 5 000 emplois salariés.

