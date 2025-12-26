Betclic Elite : l’Elan Chalon renverse Nancy au Colisée

Menés avant l'entame de l'ultime quart-temps (67-71), les joueurs d'Elric Delord ont réalisé dix dernières minutes de folie pour signer une belle victoire (93-84) contre le SLUC Nancy ce vendredi soir au Colisée à l'occasion de la 14e journée de Betclic Elite. Un succès précieux qui permet aux Chalonnais de conserver une importante huitième place dans la course à la prochaine édition de la Leaders Cup qui se tiendra du 20 au 22 février prochain au Futuroscope de Poitiers. L'Elan Chalon termine l'année en beauté...

La force du collectif bourguignon a une nouvelle fois fait la différence dans cette rencontre avec six joueurs avec 10 points ou plus, Clarence Nadolny (10 points), Justyn Mutts (10 points), Zac Cuthbertson (10 points), Jordan Tucker (12 points), Lionel Gaudoux (14 points) et Jeremiah Hill (20 points).

Les coéquipiers de Matheo Leray peuvent désormais profiter d'une pause méritée, avant d'affronter les Grecs de Patras pour une double confrontation lors du play-in de la Ligue des champions. Le match aller aura lieu le 6 janvier au Colisée (20h) et le match retour se déroulera le 8 janvier en Grèce (19h30).