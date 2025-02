Bourgoin à l’assaut des Quarts de Finale

Ce soir au Stade Pierre Rajon dans le cadre du dernier 1/8 de Finale de la Coupe de France, le FC Bourgoin Jallieu (2e de la poule I en N3) affronte le Stade de Reims (13e de Ligue 1) pour un duel inédit entre les deux formations.

Après les exploits des tours précédents en sortant 2 équipes professionnelles (Martigues et l'OL) les Berjalliens, qui sont entrés dans la compétition le samedi 14/09 dernier lors du 3e tour, vont tenter d'écrire une nouvelle belle page de leur histoire en ralliant pour la première fois les Quarts de Finale de la plus ancienne compétition nationale (108e édition).

Les Isérois pourront s'inspirer de la belle performance du Stade Briochin, pensionnaire de N2, qui a éliminé hier l'OGC Nice (2-1) et qui a rejoint une autre équipe amateur pour la suite de la compétition, Cannes (N2) tombeur de Dives-Cabourg.

Suivez Bourgoin-Reims ce soir à partir de 21H avec les commentaires de Thibaut Barbe et Enzo Parant en direct et en intégralité sur Tonic Radio Bourgoin, Vienne et Grenoble.