Les 19 et 20 avril, Bourgoin-Jallieu accueillera sa première convention de tatouage à la salle polyvalente, organisée par l’association Bergusia Tattoo Event. Une cinquantaine

d'artistes venus de France, de Polynésie et de Suisse seront présents pour des tatouages et un concours. Des concerts et une chasse aux œufs compléteront l'événement.

