Malgré un match encore solide, les Berjalliens s'arrêtent là dans cette 108e édition de la Coupe de France.

0-0 au bout des 90 minutes et c'est une séance de tirs au but qui a départagé Bourgoin et Reims.

Alexandre Olliero le portier Rémois a été énorme en sortant 3 pénaltys (Mendy, Norde et Ben Amar) et a permis à son équipe de l'emporter finalement 3-2 dans cette séance.

Place au championnat de N3 pour les hommes de Freddy Morel le 15/02 prochain à domicile contre l'UF Maconnais.

T.B