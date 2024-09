Alors que les hockeyeurs du Lyon Hockey Club devaient accueillir Morzine ce samedi à la patinoire Charlemagne pour le premier tour de la Coupe de France, cette dernière ne sera pas disponible et va forcer les Lions à jouer à l’extérieur. En cause, des travaux non terminés dans la salle qui vont entraîner un manque à gagner pour le club.