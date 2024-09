Inauguré en 1980, le Jardin des Droits de l’Homme, situé dans les quartiers du Prainet et de la Berthaudière à Décines-Charpieu, sera fermé pendant un an en raison d'une importante rénovation. Les espaces bétonnés seront remplacés par des zones plus verdoyantes. Le coût des travaux est estimé à près d'un million d'euros.

La livraison est programmée d'ici l'été 2025.

ML