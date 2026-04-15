Drame de Villefranche-sur-Saône : un adolescent de 15 ans poursuivi pour homicide volontaire

À Villefranche-sur-Saône, un adolescent de 15 ans doit être mis en examen ce mercredi pour l'homicide volontaire de Wissam, 13 ans, tué par balle dans une épicerie lundi dernier.

Alors que le suspect risque la détention provisoire, le père de la victime évoque un accident tragique survenu lors de la manipulation d'une arme que les mineurs auraient prise pour un jouet. Les autres personnes interpellées, dont le gérant du commerce, ont été remises en liberté tandis que l'enquête se poursuit désormais à Lyon.

T.D