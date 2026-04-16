Euroligue : l’ASVEL boucle sa saison européenne par une défaite contre Fenerbahce

Malgré un dernier quart-temps complètement dingue, l'ASVEL s'est inclinée ce jeudi soir à la LDLC Arena de Décines contre Fenerbahce (76-81) à l'occasion de la 38e et ultime journée d'Euroligue. Les Villeurbannais ne sont pas passés loin d'un exploit monumental en fin de match après avoir été menés de 26 points dans le troisième quart-temps !

Shaquille Harrison termine meilleur marqueur du match avec 25 points, 5 rebonds et 1 passe décisive. L'ASVEL se déplacera sur le parquet de Monaco ce dimanche soir (19h15) pour le compte de la 27e journée de Betclic Elite.