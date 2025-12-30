play_arrow

Euroligue : l’ASVEL sort victorieuse d’un combat dantesque contre Paris !

Dans un nouveau match sensationnel et une ambiance fantastique à la LDLC Arena, l'ASVEL a renversé le Paris Basket (94-89) dans un duel épique ce mardi soir à Décines à l'occasion de la 19e journée d'Euroligue. Un succès important qui permet aux Villeurbannais de bien finir l'année et de faire le plein de confiance avant 2026. Les joueurs de Pierric Poupet ne sont provisoirement plus lanterne rouge de la compétition.

Le dernier quart-temps aura été fatal aux Parisiens (33-25) avec un immense Nando De Colo qui termine la rencontre avec 17 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Une nouvelle victoire avec du caractère et du cœur.

