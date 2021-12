L’Elan Chalon enchaîne face à Saint-Vallier

L’Elan Chalon devait l’emporter hier lors de son déplacement à Saint-Vallier en Pro B et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait sur le score de 92 à 86. Une victoire qui permet aux joueurs de Sebastian Machowski de faire la passe de trois succès consécutifs et ainsi conforter leur place de dauphin au classement. La victoire permet également de rester au contact du leader qu’est Saint-Chamond qui l’a aussi emporté hier face à Evreux et possède deux victoires d’avance sur les Chalonnais (9 victoires pour 1 défaite contre 7 victoires pour 3 défaites du côté de l’Elan).