L’exposition « Passion Japon » dévoile son nouveau programme pour juin

Depuis le 12 avril, l'exposition "Passion Japon" à la Sucrière a déjà attiré plus de 38 000 visiteurs. En réponse à ce succès, une nouvelle programmation d'ateliers et de conférences sur les arts japonais est prévue pour le mois de juin. Les activités incluent des ateliers d'Ikebana et de Kamishibaï, ainsi que des conférences et des workshops sur le Kintsugi. Ces événements offrent au public l'opportunité de découvrir ou d'approfondir des pratiques traditionnelles japonaises.

Vous pouvez retrouvez la billetterie ici

J.D