Lyon : manifestation annoncée contre la proposition de loi Yadan

Ce jeudi 16 avril à 18h, le collectif 69 pour la Palestine appelle à un rassemblement devant le palais de justice de Lyon pour protester contre la proposition de loi de la députée Caroline Yadan.

Les manifestants dénoncent une "loi bâillon" qui, selon eux, menace la liberté d'expression en élargissant les infractions liées à la critique de la politique israélienne. Ce rassemblement coïncide avec l'examen du texte au Parlement et la journée internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens.

T.D