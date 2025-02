OL-Reims (4-0) : l’OL s’offre sa plus large victoire de la saison

Olympique Lyonnais – Stade de Reims, 21e journée de L1 : 4-0 (1-0). Buts : Tagliafico (36e), Tolisso (68e), Cherki (79e), Mikautadaze (94e).

L’Olympique Lyonnais a frappé fort ce dimanche en s’imposant largement face à Reims (4-0) au Groupama Stadium. Ce succès éclatant met fin à une série de sept matchs sans victoire et permet aux Gones de grimper à la sixième place de Ligue 1, relançant ainsi leurs ambitions européennes. L'OL revient ainsi à quatre points de son objectif, le podium.

Un OL efficace et inspiré

Après un mois de janvier difficile, les Lyonnais ont retrouvé leur allant offensif et leur solidité défensive. Longtemps dominateurs sans concrétiser, ils ont ouvert le score grâce à Nicolas Tagliafico (36e), bien servi par Corentin Tolisso après un décalage subtil de Rayan Cherki. La première période avait toutefois été la plupart du temps insignifiante et ennuyeuse, excepté ce très beau but. La seconde a longtemps été du même acabit et il a fallu une parade monstrueuse de Perri sur une frappe de Diakhon (47e) pour éviter l'égalisation.

Le match s'est finalement décanté pour de bon quand, sur un coup franc bien frappé, Cherki a trouvé la tête de Tolisso, oublié par la défense rémoise, pour le but du break (68e). Déjà omniprésent dans l’animation offensive, le numéro 18 lyonnais s’est ensuite offert un but en profitant d'un centre de Fofana, que Thiago Almada puis Mikautadze ont intelligemment laissé filer. Pour conclure, Georges Mikautadze a alourdi la marque encore une fois sur un service de Cherki (90e+4).

Pour Paulo Fonseca, qui vivait son premier match sur le banc lyonnais au Groupama Stadium, cette victoire apporte une bouffée d’air frais et de précieuses certitudes avant les prochaines échéances.

Cherki, le maître à jouer

Cette victoire porte la signature de Rayan Cherki. Impliqué sur les quatre buts, il a délivré deux passes décisives, initié l’action du premier but et inscrit lui-même le troisième.

Prochain rendez-vous pour Lyon dimanche à Montpellier confirmer cette dynamique et se préparer à la réception du PSG dans quinze jours.

Le debrief de la plus large victoire de la saison de l’#OL, 4-0 contre Reims avec @JulienHuet et Max Maurice pic.twitter.com/6dxwqK0AJ8 — Tonic Radio (@tonic_radio) February 9, 2025

