OM-OL : l’OL a une balle de match pour le podium

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais, 24e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. En intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique lyonnais se déplace dimanche au Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un classique toujours attendu, mais cette fois avec un enjeu immense dans la course au podium.

Avant ce choc, l’OL est troisième avec cinq points d’avance sur l’OM. À dix journées de la fin après cette rencontre, l’équation est simple : une victoire lyonnaise porterait l’écart à huit points, un avantage considérable dans la lutte pour la Ligue des champions. En revanche, un succès marseillais relancerait totalement le suspense avec seulement deux longueurs d’écart.

Malgré le coup d’arrêt à Strasbourg (3-1) le week-end dernier, Lyon conserve une dynamique forte, portée par une série de treize victoires consécutives toutes compétitions confondues avant cette défaite. Paulo Fonseca s’appuie sur un groupe solidiaire, même les trop nombreuses absences offensives fragilisent les Gones.

En face, Marseille traverse une période agitée. Une seule victoire sur les six derniers matches, un changement d’entraîneur avec l’arrivée d’Habib Beye le 18 février et un stage à Marbella pour tenter de recréer de la cohésion. Le Vélodrome, pour la première de Beye à domicile, s’annonce bouillant.

Au-delà du symbole, cet Olympico pourrait peser lourd dans la hiérarchie finale.

Le groupe de l'OL : Sulc et Moreira toujours out, Yaremchuk titulire pour la première fois ?