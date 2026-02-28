play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Podcasts
Kids Tonic live

OM-OL : l’OL a une balle de match pour le podium

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais, 24e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. En intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique lyonnais se déplace dimanche au Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un classique toujours attendu, mais cette fois avec un enjeu immense dans la course au podium.

Avant ce choc, l’OL est troisième avec cinq points d’avance sur l’OM. À dix journées de la fin après cette rencontre, l’équation est simple : une victoire lyonnaise porterait l’écart à huit points, un avantage considérable dans la lutte pour la Ligue des champions. En revanche, un succès marseillais relancerait totalement le suspense avec seulement deux longueurs d’écart.

Malgré le coup d’arrêt à Strasbourg (3-1) le week-end dernier, Lyon conserve une dynamique forte, portée par une série de treize victoires consécutives toutes compétitions confondues avant cette défaite. Paulo Fonseca s’appuie sur un groupe solidiaire, même les trop nombreuses absences offensives fragilisent les Gones.

En face, Marseille traverse une période agitée. Une seule victoire sur les six derniers matches, un changement d’entraîneur avec l’arrivée d’Habib Beye le 18 février et un stage à Marbella pour tenter de recréer de la cohésion. Le Vélodrome, pour la première de Beye à domicile, s’annonce bouillant.

Au-delà du symbole, cet Olympico pourrait peser lourd dans la hiérarchie finale.

Le groupe de l'OL : Sulc et Moreira toujours out, Yaremchuk titulire pour la première fois ?

Tolisso avant OM-OL : « J’aime ce genre de match »

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Ligue Europa : ce sera le Celta Vigo en 1/8e pour l’OL

LIRE PLUS

Lidl a ouvert son magasin XXL dans l’ancien garage Citroën

LIRE PLUS

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

Les listes pour les municipales du 15 mars sont désormais officiellement déposées dans le Rhône

LIRE PLUS

La Voie bleue élue véloroute européenne de l’année 2026

LIRE PLUS

Bron : après l’agression d’un lycéen au couteau, le suspect de 14 ans placé en détention

LIRE PLUS

TCL lancent une nouvelle campagne de sensibilisation contre la fraude sur le réseau lyonnais

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube
Fermer la recherche