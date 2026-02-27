Un entrepôt géant d’Amazon ouvrira en juin près de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry

Un entrepôt géant d’Amazon ouvrira en juin à Colombier-Saugnieu, près de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry, avec jusqu’à 3 000 salariés à terme. Ce site capable de stocker 15 millions d’articles, traitera des milliers de colis par jour pour la région Auvergne-Rhône-Alpes principalement.

Amazon lancera fin mars le recrutement de 3 000 employés pour son entrepôt géant près de l’aéroport Saint-Exupéry, dont 300 dès l’ouverture en juin. La majorité des postes concerneront l’opérationnel, avec un salaire d’entrée de 13€/h et un plafond de 2 350 € brut après 24 mois.

