Les 12 et 13 octobre prochains, la 6e Expo-photo d’Instants Nature Sud Chalonnais va avoir lieu au sein de la salle Yvonne Sarcey de Varennes-le-Grand. Les visiteurs seront accueillis de 10 heures à 18 heures. L’entrée sera libre et gratuite. Une buvette et un stand de gaufres sur place permettront de se restaurer devant de belles photographies de la nature.