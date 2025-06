La qualité de l’air continue à s’améliorer dans la région. Les concentrations en dioxyde d’azote et particules fines ont encore diminué l’an passé sur le territoire. Ces ont les territoires les plus densément peuplés qui sont touchés par des zones les plus pollués.

A noter que 100 % des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes ont inhalé plus de particule fine que ne le recommande l’OMS.

M.L