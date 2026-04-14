OL : la vente se précise, Ares et Michele Kang en pole position pour le rachat

La vente de l’Olympique Lyonnais se précise. Dans un communiqué publié ce mardi, Eagle Football Group confirme que la procédure en cours autour de son actionnaire majoritaire, Eagle Bidco, pourrait aboutir à un changement de contrôle du club.

La holding indique être en mesure de partager des informations confidentielles avec des investisseurs intéressés, sous réserve d’accords de confidentialité. Un premier accord a déjà été signé avec un consortium constitué de fonds Ares et d’un affilié de Michele Kang. D’autres candidats pourraient également se positionner dans les prochaines semaines.

Pour encadrer l’opération et prévenir tout conflit d’intérêts, un comité indépendant a été mis en place. Composé de trois administrateurs, il aura pour mission de suivre le dossier et de rendre un avis en cas d’offre.

Ce cadre ouvre la voie à une possible reprise du club, potentiellement suivie d’une offre publique sur ses titres. Un processus qui devrait toutefois s'étaler sur plusieurs mois.

En clair, pour résumer, l’OL est officiellement entré dans un processus de vente, avec un consortium Ares–affilié de Michele Kang déjà positionné, tout en restant ouvert à d’autres candidats dans les prochaines semaines.