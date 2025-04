Dominatrice pendant une grande partie de la rencontre, l'ASVEL a battu Nancy (92-82) ce vendredi soir à l'Astroballe en ouverture de la 27e journée de Betclic Elite, malgré une belle frayeur en fin de rencontre. Grâce à ce succès précieux, les Villeurbannais conservent leur fauteuil de leader à trois journées de la fin de la saison régulière.

Theo Maledon (23 points, 12 passes décisives et 2 rebonds) et Neal Sako (16 points et 11 rebonds) ont été les grands artisans du succès villeurbannais.