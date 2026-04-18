Betclic Elite : l’Elan Chalon s’impose dans le derby contre la JL Bourg

Dans un derby électrique au Colisée, l'Elan Chalon est venu à bout de la JL Bourg (100-84) ce samedi soir à l'occasion de la 27e journée de Betclic Elite. Grâce à ce succès, les Bourguignons confortent leur neuvième place au classement à trois journées de la fin de la saison régulière.

Une victoire collective dans laquelle tous les joueurs chalonnais ont eu leur rôle à jouer pour prendre le dessus sur une équipe bressane pourtant très compétitive. Comme souvent, Jeremiah Hill termine meilleur marqueur du match avec 19 points et 7 passes décisives.