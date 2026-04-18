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PSG-OL : Lyon veut croire à l’exploit

Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, 30e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. En intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique lyonnais s’attaque à un immense défi. Dimanche soir (20h45), les joueurs de Paulo Fonseca se déplacent sur la pelouse du Paris Saint-Germain en clôture de la 30e journée de Ligue 1, avec l’ambition de confirmer leur regain de forme… et de rester dans la course au podium.

Relancé le week-end dernier face à Lorient (2-0), l’OL aborde ce rendez-vous avec un peu plus de confiance, mais aussi avec la conscience de l’ampleur de la tâche. En face, le PSG impressionne, large leader du championnat et encore brillant sur la scène européenne cette semaine.

Endrick veut "aller chercher les trois points"

Pourtant, côté lyonnais, le discours se veut ambitieux. À commencer par Endrick, l’un des hommes forts du moment, qui refuse de se présenter en victime annoncée. « Tout le monde va dire qu’ils sont favoris, mais nous avons déjà battu d’autres favoris », a confié l’attaquant brésilien à l’AFP. « Ça va être un match costaud. Ils ont des joueurs de très haut niveau, mais pour nous, cela doit être un match comme un autre, un match pour aller chercher trois points. » À 19 ans, le joueur prêté par le Real Madrid affiche une vraie détermination. Décisif face à Lorient, il incarne ce regain d’énergie dont Lyon aura besoin pour espérer rivaliser. L’enjeu est clair pour l’OL : s’accrocher au haut du classement et continuer de croire à une qualification en Ligue des champions. « Notre objectif est d’obtenir une place en Ligue des champions », a rappelé Endrick.

Ce choc se jouera toutefois dans une ambiance particulière. Les supporters lyonnais seront une nouvelle fois absents du Parc des Princes, leur déplacement ayant été interdit par le ministère de l’Intérieur. Une décision qui prive l’OL d’un soutien précieux dans un rendez-vous déjà très exigeant.

Face à un PSG en pleine maîtrise, Lyon devra réaliser un match presque parfait pour espérer créer la surprise. Mais après avoir retrouvé la victoire, les Gones veulent croire qu’un exploit est possible.

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