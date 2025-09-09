play_arrow

« Bloquons tout » : plusieurs rassemblements prévus dans le Rhône mercredi


À Lyon et dans le Rhône, la journée de mobilisation nationale "Bloquons tout !" démarre mercredi 10 septembre avec manifestations et blocages dès 6h30 dans plusieurs quartiers. La mobilisation s’étendra toute la journée et touchera aussi Villefranche-sur-Saône et Tarare.

Les manifestations et piquets de grève prévus à Lyon :

  • À partir de 8 h devant les Hôpitaux Lyon Est, Lyon 8e
  • À 9h à la raffinerie de Feyzin
  • À partir de 9h30 devant l’hôpital de la Croix-Rousse et à l’hôpital Lyon Sud
  • À 10 h sur le site d’Arkema à Pierre-Bénite
  • À 12h, place Guichard, Lyon 3e
  • À 18 h sur la place du marché des États-Unis, Lyon 8e
  • À 20h, une assemblée générale sur les quais du Rhône, au niveau du pont de la Guillotière, Lyon 7e

CC

