Fermeture partielle et temporaire de la crèche de la Vivaraize à Saint-Étienne après découverte de moisissures

À Saint-Étienne, une partie de la crèche du centre social de la Vivaraize est fermée pendant les vacances après la découverte de moisissures. Cette décision a été prise en accord avec la Protection maternelle et infantile (PMI) du conseil départemental de la Loire. Les enfants de plus de 2 ans sont temporairement accueillis dans l’école maternelle publique voisine, le temps des travaux et des contrôles de la qualité de l’air. La partie de la crèche accueillant les enfants de 0 à 2 ans n’est, elle, pas concernée.

HG