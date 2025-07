La Ville de Lyon renforce le dispositif « Demandez Angela » contre le harcèlement de rue en intégrant les parkings LPA comme lieux refuges et en lançant l’application UMAY pour géolocaliser ces espaces sûrs. Près de 400 établissements et 140 agents formés participent déjà à ce réseau. Cette initiative vise à garantir un espace public plus

sécurisé pour tous.

