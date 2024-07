C'était une finale 100% française d'escrime qui était au programme ce lundi soir ! Et c'est bien la Lyonnaise Manon Apithy-Brunet qui l'a emporté 15-11 face à sa partenaire Sara Balzer, qui repart malgré tout avec la médaille d'argent. Avec ces deux médailles supplémentaires, la délégation française compte désormais 16 médailles au total, dont 5 en or, et se classe ainsi à la 2e position au classement général après trois jours d'épreuves.