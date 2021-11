Karim Benzema condamné dans l’affaire de la sextape

Un mois après la fin du procès de l’affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena, les juges du tribunal correctionnel de Versailles ont rendu leur délibéré ce mercredi matin.

Parmi les cinq prévenus figurait l’attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid, Karim Benzema, a été reconnu coupable de « complicité de tentative de chantage ».

La justice a condamné Karim Benzema à un an de prison avec sursis et 75000 euros d’amende, tandis que le procureur avait requis dix mois de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende à son encontre.

L’intéressé n’était pas présent ce mercredi matin au moment du verdict. En effet, Karim Benzema se trouve en Moldavie, où son équipe, le Real Madrid, dispute ce mercredi soir un match de Ligue des champions face au Sheriff Tiraspol.

Cette décision n’aura en tout cas aucun impact sur sa carrière en équipe de France, a assuré Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, dans une interview accordée au journal Le Parisien : « Le sélectionneur restera toujours responsable de sa sélection et Benzema ne sera pas exclu par rapport à une éventuelle sanction judiciaire. Même s’il écope d’une peine de prison avec sursis, il lui reste la possibilité de faire appel d’une condamnation. Donc sa convocation, ou pas, dans les mois prochains, ne sera pas liée à ce jugement. »