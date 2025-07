L’échangeur n°36 de l’Arbresle sur l’A89 sera fermé les nuits de mardi 8 juillet et mercredi 9 juillet, de 21h à 5h30, pour des travaux de voirie. Des déviations seront mises en place via les échangeurs de Tarare Est et Chazay-d’Azergues. En cas de mauvais temps, une date de report est prévue dans la nuit de jeudi à vendredi.

CC